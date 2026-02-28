«Увидели, что я слишком большой». Бутаев рассказал, как отменился спарринг с Пакьяо

32-летний бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Раджаб Бутаев рассказал, как отменился спарринг с Мэнни Пакьяо.

«Один раз договорились с Мэнни Пакьяо на спарринг, пришли туда, они меня увидели и говорят, что я слишком большой, и отменили спарринг (смеётся). Мы тогда, получается, в одной весовой категории были, а я смотрю, он мне до пупка доходит, думаю, как он так боксирует», — сказал Бутаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В октябре 2021 года стал чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, победив техническим нокаутом американца Джамала Джеймса. С 2023 года выступает в первом среднем весе.

