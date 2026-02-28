Бутаев: для меня поражение — это испугаться, не принять вызов

32-летний бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Раджаб Бутаев рассказал, что для него считается поражением.

«Если честно, для меня поражение — это не то, что судьи решают, кто выиграл — я или он. Для меня поражение — испугаться, не принять вызов. Это, как по мне, больше поражение, чем то, что судьи насчитали, что он выиграл на сколько-то очков. Я вышел, проделал работу, не уступал, шёл вперёд, не дал заднюю. Ну а то, что судьи решили, это уже так… Главное, выйти и сделать работу», — сказал Бутаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

