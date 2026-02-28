Скидки
UFC объявил титульный бой в полутяжёлом весе. Алекс Перейра оставил пояс

UFC официально сообщил о том, что за вакантный пояс в полутяжёлом весе подерутся чех Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг. Об этом написано в соцсетях промоушена.

Таким образом, бразилец Алекс Перейра оставил чемпионский пояс. Титульный бой пройдёт на турнире 327 11 апреля 2026 года в Майами (Флорида).

Ульберг (14-1) идёт на серии из девяти побед и занимает третье место в рейтинге полутяжёлого веса. В сентябре 2025 года он нокаутировал Доминика Рейеса на турнире UFC Fight Night 260.

Иржи 33 года. В данный момент чешский боец идёт на серии из двух побед. На его счету 32 победы в ММА, пять поражений и одна ничья.

Алекс Перейра показал спарринг с девушкой

Хамзат Чимаев заявил, что Алекс Перейра не отреагировал на его вызов
