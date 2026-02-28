Чемпион мира — 2025 Илья Попов: сейчас хотел бы сфокусироваться на профессиональном боксе

Чемпион мира — 2025 в весе до 63,5 кг, двукратный чемпион России, победитель юношеских Олимпийских игр — 2018 Илья Попов (3-0, КО 1) высказался о предстоящем бое с Нуртасом Ажбеновым (14-1, КО 4) из Казахстана, который состоится 12 марта в Санкт-Петербурге на турнире WINLINE.IBA.PRO 15.

«В принципе, каких-то больших изменений в жизни после завоевания золотой медали не ощутил. Я продолжаю быть действующим боксёром, поэтому моя задача — побеждать в следующих боях и турнирах. Всё то же самое. Но где-то внутри я уже осознал, что выиграл чемпионат мира. Признаюсь, даже спустя даже пару дней после завоевания золота этого ощущения не было. Спустя время это осознание пришло. Сейчас же у меня профессиональный поединок на IBA.PRO в Санкт Петербурге, и к этому поединку мы усердно готовимся.

Признаюсь, что сейчас больше хотелось бы сфокусироваться на профессиональном боксе. Мне нравится это направление, хочется проводить больше боёв на профессиональном ринге. Хочу развиваться в профи, но и про олимпийский бокс не забываем. Бой с Ажбеновым — хороший шанс показать себя в уже родном Санкт Петербурге. Мне очень приятно боксировать в этом городе. Надеемся, всем понравится. Предстоящего соперника удалось изучить — он боксировал с Ваге Саруханяном, Габилом Мамедовым [в боях IBA.PRO]. Хороший боксёр левша, как и я. Будем работать», — приводит слова Попова пресс-служба Федерации бокса России в преддверии его четвёртого поединка на профессиональном ринге.

Свой последний профессиональный поединок Попов провёл в декабре 2024 года. Возглавит шоу в Санкт-Петербурге 10-раундовый рейтинговый бой между первым номером рейтинга WBA в первом среднем весе россиянином Павлом Сосулиным (12-0, КО 6) и австралийцем Виктором Нагбе (12-2, КО 6).