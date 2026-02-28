Скидки
Бутаев: Zuffa Boxing может быстро потушить другие боксёрские организации

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Раджаб Бутаев высказался о стремительном развитии Zuffa Boxing, отметив уровень конкуренции и частоту проведения турниров.

«Из того, что я видел, думаю, они очень скоро переплюнут все эти организации. Они делают бои, а что самое важное, это конкурентные бои. В боксе сейчас очень мало такого. Только главный бой могут сделать более-менее конкурентным, а тут весь кард такой, что ты не знаешь, кто победит. Это самое интересное. И у них шоу идут одно за другим. Год начался, а они провели три турнира, четвёртый на носу. И такие, достаточно хорошие шоу. Такими темпами они могут быстро потушить остальные организации», — сказал Бутаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Zuffa Boxing назначил первый титульник. Как будут работать пояса в боксёрской лиге Уайта Zuffa Boxing назначил первый титульник. Как будут работать пояса в боксёрской лиге Уайта
«Пётр Ян не выиграл бы чемпионат Дагестана по боксу». Интервью с боксёром Бутаевым
Эксклюзив
«Пётр Ян не выиграл бы чемпионат Дагестана по боксу». Интервью с боксёром Бутаевым
