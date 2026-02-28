Скидки
Мясников: Шара Буллет будет фаворитом схватки с Масвидалем, есть шанс удосрочить

Комментарии

Российский боец ММА Валерий Мясников прокомментировал анонс схватки Шары Буллета против Хорхе Масвидаля.

«Думаю, что Шара будет фаворитом. Хоть его и критикуют за борьбу, но она у него в любом случае есть. А у Масвидаля с этим похуже, как мне кажется. Конечно, правила Submission only часто приводят к ничьей, но у Шары будут шансы удосрочить Хорхе.

В любом случае нас ждёт очень крутое противостояние с точки зрения медиа. Звёздность такой схватки зашкаливает. Поэтому смотреть поединки с участием таких спортсменов будет интересно при любом раскладе», — сказал Мясников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

