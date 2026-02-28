Скидки
«Пытаются вести золотых курочек». Бутаев — о промоутерах в боксе

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Раджаб Бутаев высказался о подходе промоутеров к построению карьеры боксёров.

«Там слишком много боссов, слишком много промоутеров, которые оберегают своих бойцов и не дают им биться с серьёзными соперниками. Каждый хочет своего бойца поставить с кем-то послабее, где они будут уверены в победе. А зрителям нужно, чтобы сильные бились с сильными. Но они пытаются своих золотых курочек аккуратно вести, чтобы они были без поражений, зарабатывать на этом деньги. А в Zuffa Boxing неважно, чемпион или нет, они хотят сильных сводить с сильными, это будет интересно», — сказал Бутаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

«Пётр Ян не выиграл бы чемпионат Дагестана по боксу». Интервью с боксёром Бутаевым
Эксклюзив
«Пётр Ян не выиграл бы чемпионат Дагестана по боксу». Интервью с боксёром Бутаевым
