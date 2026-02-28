Боксёр Бутаев рассказал о том, как ему устроили бой с украинцем Богачуком

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Раджаб Бутаев высказался о бое с украинцем Сергеем Богачуком. 32-летний Бутаев объяснил, что национальность соперника не имела для него значения при принятии решения.

«Они просто предложили. Я не смотрел на то, кто там, россиянин, украинец. Просто люблю такие бои, вот как и со Станионисом было. Я хочу драться с бойцом, который не просто будет бегать, а стоять и драться со мной. И Богачук подходящий, рубака. Так что мне предложили, я согласился. Хороший бой», — сказал Бутаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Раджабу Бутаеву 32 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В октябре 2021 года стал чемпионом мира в полусреднем весе, победив техническим нокаутом американца Джамала Джеймса. С 2023 года выступает в первом среднем весе.