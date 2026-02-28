WWE Elimination Chamber: кард шоу. Две титульные защиты и два боя в специальной клетке

В ночь с 28 февраля на 1 марта в Чикаго, США, на стадионе «Юнайтед-центр», на котором домашние матчи проводят «Чикаго Буллз» и «Чикаго Блэкхоукс», состоится крупное шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Elimination Chamber. Начало пре-шоу запланировано на 1:00 мск, а основное шоу начнётся в 3:00. Официальной трансляции в России не будет, но посмотреть шоу в прямом эфире можно на сервисе Netflix и канале ESPN.

Кард WWE Elimination Chamber — 2026:

1. Рэнди Ортон против Эл Эй Найта против Коди Роудса против Джевона Эванса против Трика Уилльямса против Логана Пола — мужской шестисторонний матч по правилам Elimination Chamber за право сразиться за Неоспоримое чемпионство WWE. Титульный бой состоится на WrestleMania 42.

Фото: wwe.com

2. Бекки Линч (Интерконтинентальная чемпионка) против Эй Джей Ли — титульный бой.

Фото: wwe.com

3. Тиффани Стрэттон против Рии Рипли против Алексы Блисс против Аски против Кианы Джеймс против Ракель Родригес — женский шестисторонний матч по правилам Elimination Chamber за право сразиться за женское чемпионство WWE. Титульный бой состоится на WrestleMania 42.

Фото: wwe.com

4. СМ Панк (чемпион WWE в тяжёлом весе) против Финна Балора — титульный матч.

Фото: wwe.com