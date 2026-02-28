Бутаев — о поражении от Богачука: никто не покажет мне, что он забрал шесть раундов

Российский боксёр Раджаб Бутаев выразил несогласие с судейским решением в поединке против украинца Сергея Богачука и заявил о желании провести реванш.

«Реванш 100% хотел бы и с решением тоже не согласен. Если мне кто-то сможет показать, что он забрал у меня больше пяти раундов… Не считаю, что он выиграл пять раундов или больше. Ладно, если пять раундов можно будет найти с натяжкой, но никто не покажет, что он забрал шесть раундов, а они посчитали там 6-4. Какие шесть раундов? Первые четыре он в одну калитку проиграл. 7-3 или 6-4, я считаю, что выиграл.

Да, 100% это тяжёлый бой, но если мне покажут, где он у меня шесть раундов выиграл, то да, я скажу, что неправ. Я не думаю, что кто-то сможет мне это показать», — сказал Бутаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.