Бокс/ММА

Бутаев — о поражении от Богачука: никто не покажет мне, что он забрал шесть раундов

Бутаев — о поражении от Богачука: никто не покажет мне, что он забрал шесть раундов
Российский боксёр Раджаб Бутаев выразил несогласие с судейским решением в поединке против украинца Сергея Богачука и заявил о желании провести реванш.

«Реванш 100% хотел бы и с решением тоже не согласен. Если мне кто-то сможет показать, что он забрал у меня больше пяти раундов… Не считаю, что он выиграл пять раундов или больше. Ладно, если пять раундов можно будет найти с натяжкой, но никто не покажет, что он забрал шесть раундов, а они посчитали там 6-4. Какие шесть раундов? Первые четыре он в одну калитку проиграл. 7-3 или 6-4, я считаю, что выиграл.

Да, 100% это тяжёлый бой, но если мне покажут, где он у меня шесть раундов выиграл, то да, я скажу, что неправ. Я не думаю, что кто-то сможет мне это показать», — сказал Бутаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Российский экс-чемпион Бутаев проиграл украинцу Богачуку на боксёрском вечере в США
«Пётр Ян не выиграл бы чемпионат Дагестана по боксу». Интервью с боксёром Бутаевым
«Пётр Ян не выиграл бы чемпионат Дагестана по боксу». Интервью с боксёром Бутаевым
