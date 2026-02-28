Раджаб Бутаев оценил уровень бокса Петра Яна

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Раджаб Бутаев оценил боксёрские навыки экс-чемпиона UFC Петра Яна.

«Мне, если честно, нравится его бокс. Для ММА он очень неплохо боксирует. Смог бы добраться до топ-5 в профи? Нет, это уже другое дело. Если бы он не перешёл в ММА и продолжал боксировать, пахал бы, то да, возможно. Но не с нынешним уровнем. Если по факту, он бы и чемпионат Дагестана не выиграл так», — сказал Бутаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Пётр Ян вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе в ночь на 7 декабря 2025 года в главном поединке вечера на UFC 323, победив Мераба Двалишвили единогласным решением судей. Этот бой стал для атлетов реваншем. В первом поединке, состоявшемся 11 марта 2023 года, Мераб одержал победу.