Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Раджаб Бутаев оценил уровень бокса Петра Яна

Раджаб Бутаев оценил уровень бокса Петра Яна
Комментарии

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Раджаб Бутаев оценил боксёрские навыки экс-чемпиона UFC Петра Яна.

«Мне, если честно, нравится его бокс. Для ММА он очень неплохо боксирует. Смог бы добраться до топ-5 в профи? Нет, это уже другое дело. Если бы он не перешёл в ММА и продолжал боксировать, пахал бы, то да, возможно. Но не с нынешним уровнем. Если по факту, он бы и чемпионат Дагестана не выиграл так», — сказал Бутаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Пётр Ян вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе в ночь на 7 декабря 2025 года в главном поединке вечера на UFC 323, победив Мераба Двалишвили единогласным решением судей. Этот бой стал для атлетов реваншем. В первом поединке, состоявшемся 11 марта 2023 года, Мераб одержал победу.

Материалы по теме
«Пётр Ян не выиграл бы чемпионат Дагестана по боксу». Интервью с боксёром Бутаевым
Эксклюзив
«Пётр Ян не выиграл бы чемпионат Дагестана по боксу». Интервью с боксёром Бутаевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android