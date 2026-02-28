Бутаев: на первенстве России по боксу Топурия ничего не сделает

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Раджаб Бутаев оценил перспективы чемпиона UFC Илии Топурии в чисто боксёрских соревнованиях.

«Видел, как он боксирует с [Чарльзом] Оливейрой или другими ребятами в UFC. Сравнивать его с ними бессмысленно, но пусть Илия выйдет на первенство России и там ничего не сделает, я уверен на 100%. А то, что он вырубает Оливейру и других… Да, бьёт Топурия хорошо, но бьёт же он ММА-бойцов», — сказал Бутаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.