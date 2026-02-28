«Я иду за твоей головой». Хорхе Масвидаль — Шаре Буллету

Бывший обладатель титула BMF американец Хорхе Масвидаль записал видеообращение к популярному российскому бойцу UFC, выступающему в среднем весе, Шарабутдину Магомедову, более известному как Шара Буллет, перед их схваткой по грэпплингу. Спортсмены встретятся 11 марта на турнире Hype Fighting Championship в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

«Я против Пирата. Пират, я уважаю тебя, но я иду за твоей головой, брат», — сказал Масвидаль в видео, которое опубликовал в социальных сетях.

Схватка пройдёт по правилам «сабмишен-онли», то есть победу один из бойцов может одержать лишь досрочно. В противном случае матч будет признан ничьей.