Дана Уайт анонсирует бойцовский кард турнира UFC в Белом доме на этой неделе

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что объявит детали исторического турнира, который пройдёт в Белом доме 14 июня, уже на этой неделе.

О планах провести турнир на территории резиденции президента США стало известно ранее. По данным инсайдеров, организация может потратить на это мероприятие более $ 60 млн, однако это не останавливает промоушен.

«У меня будет больше информации для вас. На самом деле на этой неделе я должен анонсировать бой в Белом доме. На этой неделе я должен объявить об этом», — сказал Уайт в социальных сетях.

Трансляция турнира будет доступна на Paramount+, возможно, часть шоу покажут на канале CBS. Ожидается, что кард будет состоять из шести-семи боёв.

