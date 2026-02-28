Скидки
Колби Ковингтон вызвал Камару Усмана на третий бой за пределами UFC

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон предложил своему давнему сопернику нигерийцу Камару Усману провести третий поединок по правилам рестлинга в лиге Real American Freestyle (RAF).

Ковингтон дебютировал в RAF в 2025 году, победив Люка Рокхолда. Теперь он хочет возобновить противостояние с Усманом, которому дважды уступал в титульных боях UFC — в 2019 и 2021 годах.

Усман недавно заявил, что у него разногласия с UFC по поводу боя за титул в полусреднем весе с Исламом Махачевым. Ковингтон считает, что нигериец заслуживает этот шанс. Если он его не получит, готов предложить альтернативу.

«Знаете, что я действительно хотел бы увидеть? Я бы хотел увидеть Усмана в Real American Freestyle. Нам нужно это сделать. Нужно уладить трилогию в Real American Freestyle, так что вот что я предлагаю сегодня. Если Усман не получит титульный бой, приходи к папочке в Real American Freestyle, давай проведём эту трилогию.

Думаю, он согласится. Это конкурент, он любит соревноваться, у него всё ещё есть огонь и драйв. Хочет титульных боёв, больших противостояний. Думаю, ему это интересно. Камару хочет уладить счёт, уже давно говорит, что хочет провести со мной трилогию, потому что у нас незаконченные дела. Это единственный разумный вариант. Давай уладим это в Real American Freestyle, Усман», — приводит слова Ковингтона издание Bloody Elbow.

В первом бою на UFC 245 Усман нокаутировал Ковингтона в пятом раунде. В реванше на UFC 268 нигериец победил единогласным решением судей.

