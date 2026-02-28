Скидки
Все новости
Фёдор Емельяненко назначен почётным президентом Союза ММА России

48-летний бывший обладатель чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе легендарный россиянин Фёдор Емельяненко назначен почётным президентом Союза ММА России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Емельяненко дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в августе 2000 года, а завершил карьеру в феврале 2023 года. На его счету 40 побед, из которых 31 была одержана досрочно, и семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Фёдор побеждал таких бойцов, как Марк Коулман, Ренату Собрал, Гарри Гудридж, Кевин Рэндлман, Марк Хант, Мирко Филипович, Тим Сильвия, Андрей Орловский, Антонио Рожериу Ногейра и других. Многими авторитетными СМИ и экспертами признаётся величайшим бойцом в истории ММА.

Джо Роган рассказал, почему UFC не организовал бой между Фёдором Емельяненко и Веласкесом
