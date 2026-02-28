Скидки
Сергей Фатеев стал новым президентом Союза ММА России

Сергей Фатеев избран на пост президента Союза смешанных единоборств (MMA) России, сообщает пресс‑служба Минспорта РФ.

Кандидатуру Фатеева поддержали 136 делегатов отчётно-выборной конференции организации.

Помимо Фатеева, кандидатами на пост президента организации также были президент Федерации ММА Московской области Павел Карнаух и вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев, который снял свою кандидатуру до выборов.

Напомним, ранее с поста президента Союза ММА подал в отставку Виктор Дроздов, которого и сменил Фатеев.

Фатеев был кандидатом от легенды ММА Фёдора Емельяненко.

Союз ММА России был создан в 2012 году.

