Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер объявил о переходе в полутяжёлый вес, отметив, что проведёт следующий бой на турнире UFC в июне.

«Я уже принял решение [о переходе в полутяжёлый вес]. Проведу следующий бой в июне, хочу снова драться. Многие скажут, что я не справлюсь и нахожусь не в форме. Заткнитесь, ребята. Хочу попробовать. Моя карьера подходит к концу, так что я должен рискнуть, а не просто гадать, что было бы, если бы… Давно вынашиваю эту идею.

Не сомневаюсь, что смогу выступать в среднем весе. И всё ещё могу это делать. Могу гонять вес, но не знаю, будет ли это лучшим решением для меня, ведь во время сгонки сильно страдает функциональное состояние, и многие бойцы могут это подтвердить. Я не знаю. Попробую что-нибудь другое. Это моя жизнь.

В моих планах немного нарастить мышечную массу, но не переусердствовать. Я и так не маленький. Мой вес составляет сейчас примерно 107 кг, и я просто плыву по течению. Конечно, это не рельефное тело, поэтому хочу попытаться вернуть его, привести себя в форму, тренироваться на сытый желудок, с полным запасом сил, чтобы получить максимум от лагеря и хоть раз подойти к бою в хорошей форме», — приводит слова Уиттакера портал MMAJunkie.