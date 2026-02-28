«В нём нет ничего особенного». Илия Топурия оценил Бенуа Сен-Дени

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия дал оценку пятому номеру рейтинга UFC в категории до 70 кг французу Бенуа Сен-Дени.

«Он хороший, но средний боец. В нём нет ничего особенного», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

Ранее Илия Топурия выступил за организацию боя с Махачевым и завоевание третьего пояса UFC.