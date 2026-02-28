Ветеран ВВС США обвинил непобеждённого чемпиона UFC Чимаева в нападении в аэропорту Дубая

Американский блогер Рич Паттерсон обвинил непобеждённого 31-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, в нападении в аэропорту Дубая.

«Я муж, отец и брат для многих. И дело в том, что, когда мы путешествуем, никто не ожидает, что на него нападут, не только это, но и, будучи фанатом, пытающимся скромно подойти к человеку, чтобы поздороваться с тем, за кем они следят. Примерно между часом и двумя ночи Хамзат Чимаев напал на меня ранее в этом месяце в Международном аэропорту Дубая, когда я путешествовал один обратно в США. Я был буквально окружён им и ещё примерно семью-восемью другими людьми, когда он решил прорваться и ударить меня ногой в грудь. Всё это есть на камерах видеонаблюдения. Неважно, насколько рано утром, неважно, насколько «профессиональный» боец UFC пьян или страдает похмельем, никто не заслуживает такого. Мне 46 лет, я ветеран ВВС США. Истории и слухи о диких выходках этого парня — правда. Этот парень пытался вырубить меня», — написал Паттерсон на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Паттерсона

