«Ради всей Чехии давайте сделаем это». Прохазка — о бое за титул с Карлосом Ульбергом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка прокомментировал анонс поединка с новозеландцем Карлосом Ульбергом. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 327, который состоится 12 апреля в Майами (штат Флорида, США). На кону будет стоять вакантный титул UFC в категории до 93 кг.

«Ну вот и настал момент, о котором я молился и за который боролся. Ради всей Чехии давайте сделаем это. Спасибо за вашу поддержку. Давайте бороться за титул. Давайте поохотимся на Ульберга. Спасибо вам за поддержку», — приводит слова Прохазки портал Bloody Elbow.

