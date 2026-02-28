Скидки
«Ради всей Чехии давайте сделаем это». Прохазка — о бое за титул с Карлосом Ульбергом

Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка прокомментировал анонс поединка с новозеландцем Карлосом Ульбергом. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 327, который состоится 12 апреля в Майами (штат Флорида, США). На кону будет стоять вакантный титул UFC в категории до 93 кг.

«Ну вот и настал момент, о котором я молился и за который боролся. Ради всей Чехии давайте сделаем это. Спасибо за вашу поддержку. Давайте бороться за титул. Давайте поохотимся на Ульберга. Спасибо вам за поддержку», — приводит слова Прохазки портал Bloody Elbow.

Ранее Иржи Прохазка оценил выступление Петра Яна в титульном реванше с Мерабом Двалишвили.

Иржи Прохазка оценил выступление Петра Яна в титульном реванше с Мерабом Двалишвили
