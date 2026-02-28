«Бой был ужасным. Они оба выглядели плохо». Топурия — о поединке Пимблетт — Гэтжи

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия раскритиковал бой между англичанином Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей. Таким образом, Джастин стал новым временным чемпионом UFC.

«Мне казалось, что победу одержит Пэдди в этом бою, хотя сам поединок был ужасным. На мой взгляд, и Пимблетт, и Гэтжи выглядели плохо», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.