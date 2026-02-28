Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия объяснил, почему его бой против Шона О'Мэлли потерял свою актуальность

Илия Топурия объяснил, почему его бой против Шона О'Мэлли потерял свою актуальность
Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия объяснил, почему бой с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Шоном О'Мэлли потерял свою актуальность.

«Если бы нас свели раньше, это был бы классный бой. Но уже не сейчас. Совершенно очевидно, что произойдёт в этом поединке. Раньше же была интрига», — приводит слова Топурии портал Low Kick MMA.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

Материалы по теме
«Бой был ужасным. Они оба выглядели плохо». Топурия — о поединке Пимблетт — Гэтжи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android