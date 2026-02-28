Илия Топурия объяснил, почему его бой против Шона О'Мэлли потерял свою актуальность

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия объяснил, почему бой с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Шоном О'Мэлли потерял свою актуальность.

«Если бы нас свели раньше, это был бы классный бой. Но уже не сейчас. Совершенно очевидно, что произойдёт в этом поединке. Раньше же была интрига», — приводит слова Топурии портал Low Kick MMA.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.