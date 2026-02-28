Скидки
Бокс/ММА

Турки Аль аш-Шейх отреагировал на обострение напряжённости на Ближнем Востоке

Комментарии

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх отреагировал на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

«Да хранит бог королевство и Персидский залив», — написал Аль аш-Шейх на своей странице в социальной сети Х.

В данный момент в ближневосточном регионе происходит обострение между Ираном и объединёнными силами США и Израиля. Сообщается, что иранские вооружённые силы подвергли атаке американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре и ОАЭ.

Ранее Турки Аль аш-Шейх, Дана Уайт и Хан представили первый чемпионский пояс боксёрской организации Zuffa Boxing с бриллиантами.

