Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор не примет участие в турнире UFC в Белом доме — инсайдер

Конор Макгрегор не примет участие в турнире UFC в Белом доме — инсайдер
Комментарии

Авторитетный канадский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что 37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор не выступит на турнире UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня в Вашингтоне.

«Похоже, Конора не будет на турнире UFC в Белом доме. Однако на 11 июля запланирован турнир в рамках Международной бойцовской недели и вероятность выступления Макгрегора на этом ивенте выше, чем в Белом доме. На мероприятии в Белом доме денег не заработаешь», — приводит слова Хельвани аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Материалы по теме
Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен
Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android