Конор Макгрегор не примет участие в турнире UFC в Белом доме — инсайдер

Авторитетный канадский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что 37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор не выступит на турнире UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня в Вашингтоне.

«Похоже, Конора не будет на турнире UFC в Белом доме. Однако на 11 июля запланирован турнир в рамках Международной бойцовской недели и вероятность выступления Макгрегора на этом ивенте выше, чем в Белом доме. На мероприятии в Белом доме денег не заработаешь», — приводит слова Хельвани аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.