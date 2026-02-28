Инсайдер: бой Джон Джонс — Алекс Перейра может пройти на турнире UFC в Белом доме

Авторитетный канадский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани раскрыл, что руководство UFC действительно обсуждает возможность проведения поединка между американцем Джоном Джонсом и бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC в Белом доме.

Согласно имеющейся информации, если переговоры по этому поединку ни к чему не приведут, пройдёт бой между французом Сирилем Ганом и Алексом Перейрой.

Напомним, турнир UFC в Белом доме планируется провести 14 июня на территории официальной резиденции президента США. Он будет проведён в честь 250-летия независимости США. Кроме того, 14 июня свой день рождения отметит действующий президент США Дональд Трамп.