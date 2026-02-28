Теренс Кроуфорд поддержал решение Конора Бенна подписать контракт с Zuffa Boxing

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд поддержал решение популярного британского боксёра Конора Бенна подписать контракт с Zuffa Boxing.

«Бенн только что подписал контракт с Zuffa. И уже за следующий бой этот парень получит $ 15 млн. Это просто бизнес. А для них это не личное. Конор Бенн сделал то, что было лучше для него и его семьи. Промоутерские компании ведь тоже будут делать, что лучше для них и их бизнеса. Если боец, с которым они подписали контракт, проиграет, вероятно, два боя подряд, то они могут его уволить. Без вопросов. Почему? Поскольку теперь они зря будут тратить деньги, если оставят на контракте этого парня», — приводит слова Кроуфорда портал Sportskeeda.