Конор Макгрегор стал самым тестируемым бойцом UFC с начала 2026 года

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор стал самым тестируемым бойцом североамериканской организации с начала 2026 года. Об этом информирует официальный сайт по взятым допинг-тестам у бойцов UFC.

Согласно данным, в 2026 году допинг-тестированию подверглись 597 бойцов, а всего с начала года собрали 771 образец. 54 спортсмена прошли допинг-тесты дважды, но только Макгрегор сдал три теста на допинг.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

