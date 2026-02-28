Илия Топурия назвал победителя в реванше Оливейра — Холлоуэй

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия дал прогноз на предстоящий реванш между бывшим чемпионом UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой и обладателем пояса BMF американцем Максом Холлоуэем. Бой станет главным событием турнира UFC 326, который пройдёт 8 марта в Лас-Вегасе.

«Я люблю Чарльза за его характер. Он очень замечательный человек, но мне кажется, что Макс справится. Хотя не стоит сбрасывать Чарльза со счетов. Оливейра опасен, в любой момент боя может заставить вас сдаться», — приводит слова Топурии портал Low Kick MMA.