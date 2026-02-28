Скидки
Илия Топурия назвал победителя в реванше Оливейра — Холлоуэй

Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия дал прогноз на предстоящий реванш между бывшим чемпионом UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой и обладателем пояса BMF американцем Максом Холлоуэем. Бой станет главным событием турнира UFC 326, который пройдёт 8 марта в Лас-Вегасе.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

«Я люблю Чарльза за его характер. Он очень замечательный человек, но мне кажется, что Макс справится. Хотя не стоит сбрасывать Чарльза со счетов. Оливейра опасен, в любой момент боя может заставить вас сдаться», — приводит слова Топурии портал Low Kick MMA.

