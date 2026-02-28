Скидки
Федор Емельяненко: Махачев – знаковая фигура в мире единоборств

Федор Емельяненко: Махачев – знаковая фигура в мире единоборств
49-летний легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался в адрес 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе соотечественника Ислама Махачева.

«Положительно отреагировал на эту новость [о назначении Махачева послом самбо в мире]. Ислам – знаковая фигура в мире единоборств. И конечно, если он выходец из самбо, он должен представлять свой вид спорта, быть его послом. Я только рад. Мне приходится близко общаться с федерациями самбо, с российской и мировой, и никогда вопрос о конкуренции ММА и самбо не стоял. Почему-то нас видит конкурентами федерация борьбы, а федерация самбо – никогда. И федерация дзюдо никогда не жаловалась», – сказал Емельяненко во время общения с прессой.

Фёдор Емельяненко назначен почётным президентом Союза ММА России
