Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дом Райана Гарсии пытались ограбить — TMZ

Дом Райана Гарсии пытались ограбить — TMZ
Комментарии

Дом чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца мексиканского происхождения Райана Гарсии, расположенный в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), попытался ограбить неизвестный вечером 26 февраля. Об этом сообщает портал TMZ.

Согласно имеющейся информации, неизвестный перелез через забор и попытался проникнуть в дом Гарсии. Однако злоумышленник быстро скрылся, поскольку на место происшествия оперативно приехали представитли правопорядка. Не уточняется, был ли сам Гарсия в тот момент в доме.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе.

Материалы по теме
Гарсия наконец-то стал полноценным чемпионом! Бой с Барриосом был шикарен
Гарсия наконец-то стал полноценным чемпионом! Бой с Барриосом был шикарен
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android