Дом Райана Гарсии пытались ограбить — TMZ

Дом чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца мексиканского происхождения Райана Гарсии, расположенный в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), попытался ограбить неизвестный вечером 26 февраля. Об этом сообщает портал TMZ.

Согласно имеющейся информации, неизвестный перелез через забор и попытался проникнуть в дом Гарсии. Однако злоумышленник быстро скрылся, поскольку на место происшествия оперативно приехали представитли правопорядка. Не уточняется, был ли сам Гарсия в тот момент в доме.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе.