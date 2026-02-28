Скидки
В UFC анонсировали бои Гамрота, Дариуша, Гастелума и Аарона Пико

Пресс-служба UFC анонсировала несколько поединков предстоящего турнира UFC 327, который состоится 12 апреля в Майами (штат Флорида, США).

Четвёртым по значимости событием ивента станет бой между американцем Бенеилом Дариушем и мексиканцем Мануэлем Торресом в лёгком весе. В рамках данной весовой категории также пройдёт противостояние между поляком Матеушем Гамротом и представителем Аргентины Эстебаном Рибовичем.

Также на UFC 327 состоится поединок между бразильцем Патрисио Фрейре и представителем США Аароном Пико в полулёгком весе. Кроме того, в категории до 84 кг мексиканец Келвин Гастелум подерётся с бразильцем Висенте Луке.

