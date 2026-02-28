«Я им рты сломаю, обоих убью». Топурия резко ответил Кроуфорду и Стивенсону на критику ММА

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия резко ответил популярным американским боксёрам Теренсу Кроуфорду и Шакуру Стивенсону на их критику ММА.

«Они сказали, что изобьют меня в бою? Да им обоим ***** рты сломаю, обоих убью. Если бы мы сейчас были в одной комнате с ними, я бы надрал задницу и Теренсу, и Шакуру. Боксёры — это действительно странные парни», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.