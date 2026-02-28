Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я им рты сломаю, обоих убью». Топурия резко ответил Кроуфорду и Стивенсону на критику ММА

«Я им рты сломаю, обоих убью». Топурия резко ответил Кроуфорду и Стивенсону на критику ММА
Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия резко ответил популярным американским боксёрам Теренсу Кроуфорду и Шакуру Стивенсону на их критику ММА.

«Они сказали, что изобьют меня в бою? Да им обоим ***** рты сломаю, обоих убью. Если бы мы сейчас были в одной комнате с ними, я бы надрал задницу и Теренсу, и Шакуру. Боксёры — это действительно странные парни», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

Материалы по теме
Теренс Кроуфорд: UFC никогда не будет лучше бокса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android