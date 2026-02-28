Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Непобеждённый чемпион UFC Илия Топурия оставил дерзкое послание Исламу Махачеву

Непобеждённый чемпион UFC Илия Топурия оставил дерзкое послание Исламу Махачеву
Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия оставил дерзкое послание 34-летнему чемпиону UFC в категории до 77 кг россиянину Исламу Махачеву.

«Если бы я шёл по улице и столкнулся лицом к лицу с Исламом, как вы думаете, меня бы волновало то, сколько этот парень весит? Считаю себя лучшим бойцом в мире. Ислам, давай проверим, так ли это, и проведём бой. Я докажу тебе, что я лучший», — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

Материалы по теме
Илия Топурия назвал победителя в реванше Оливейра — Холлоуэй
Материалы по теме
«Мой бой против Гарри — как Хабиб — Конор с AliExpress». Интервью с Махачевым
«Мой бой против Гарри — как Хабиб — Конор с AliExpress». Интервью с Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android