Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фёдор Емельяненко: выступать за Россию — это была моя мечта

Фёдор Емельяненко: выступать за Россию — это была моя мечта
Комментарии

49-летний легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, что с детства мечтал выступать за свою страну

«Я всегда хотел стать сильнее не для себя, а прежде всего чтобы достойно представлять свою страну на международном уровне. Выступать за Россию — это была моя мечта. Я был не особо талантливым мальчиком, но у меня было стремление и сумасшедшая работоспособность.

Любой православный человек, христианин, не может делать что-то плохо. Он должен понимать — любое дело надо делать максимально хорошо, не спустя рукава. Мой папа, я бы не сказал, что сильно верующий, но он всегда выполнял всё настолько качественно, что, куда бы ни пришёл, его везде отмечали. И когда бы к нему ни обратились, он всегда был открыт, шёл на помощь», — приводит слова Емельяненко газета «Хорошие новости».

Материалы по теме
Фёдор Емельяненко: Махачев — знаковая фигура в мире единоборств
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android