Фёдор Емельяненко: выступать за Россию — это была моя мечта

49-летний легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, что с детства мечтал выступать за свою страну

«Я всегда хотел стать сильнее не для себя, а прежде всего чтобы достойно представлять свою страну на международном уровне. Выступать за Россию — это была моя мечта. Я был не особо талантливым мальчиком, но у меня было стремление и сумасшедшая работоспособность.

Любой православный человек, христианин, не может делать что-то плохо. Он должен понимать — любое дело надо делать максимально хорошо, не спустя рукава. Мой папа, я бы не сказал, что сильно верующий, но он всегда выполнял всё настолько качественно, что, куда бы ни пришёл, его везде отмечали. И когда бы к нему ни обратились, он всегда был открыт, шёл на помощь», — приводит слова Емельяненко газета «Хорошие новости».