Илия Топурия назвал сложнейшего соперника в ММА, с которым ему приходилось драться

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия назвал самого сложного соперника в ММА, с которым ему приходилось драться.

«Это Волкановски. Он очень умный боец, а также знает, как драться. Алекс весьма расчётлив», — приводит слова Топурии портал Sportskeeda.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.