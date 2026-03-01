Маурисио Сулейман заявил, что Усик не будет защищать титул чемпиона WBC в бою с Верхувеном

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что чемпионский титул WBC в супертяжёлом весе не будет стоять на кону в предстоящем противостоянии между непобеждённым 39-летним украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном у египетских пирамид в Гизе. Поединок пройдёт 23 мая.

«WBC полностью поддерживает этот кроссоверный бой. Это будет «специальное событие» WBC, мыы создадим невероятный пояс, в котором будут использованы элементы египетских пирамид. Наша организация поддержала бой Фьюри — Нганну, который оказался очень конкурентным, и мы с полным уважением относимся к Рико как к легендарному чемпиону по кикбоксингу в тяжёлом весе. На данный момент не обсуждалась просьба о защите полноценного титула WBC, а лишь о проведении специального события с участием чемпиона WBC в тяжёлом весе», — приводит слова Сулеймана журналист Дэн Рафаэль на своей странице в социальной сети Х.