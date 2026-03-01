Скидки
Царукян спровоцировал массовую потасовку после боя по грэпплингу в США

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян после поединка c Джорджио Пулласом на турнира RAF 06 стал участником массовой драки.

Схватка завершилась победой Царукяна со счётом 5-3, после чего Арман повалил соперника и нанёс несколько ударов. Далее ситуация переросла в массовую драку.

Как сообщают источники, Пуллас на протяжении всего поединка провоцировал Царукяна разговорами.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. Российский атлет в последнем поединке в промоушене Даны Уайта Ultimate Fighting Championship (UFC) победил новозеландца Дэна Хукера.

