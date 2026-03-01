Скидки
Делла Маддалена и Пратес подерутся на UFC Fight Night 275 в Австралии

Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена проведёт поединок с шестым номером рейтинга промоушена бразильцем Карлосом Пратесом на турнире UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия), об этом сообщает пресс-служба промоушена. Бой пройдёт в ночь на 3 мая.

В UFC Делла Маддалена дебютировал в 2022 году. Свой чемпионский титул он завоевал в мае 2025 года, победив единогласным решением судей Белала Мухаммада. 16 ноября 2025 года австралиец уступил россиянину Исламу Махачеву единогласным решением, проиграв титул.

Пратесу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде Карлоса 23 победы и семь поражений. В данный момент он идёт на серии из двух побед.

