Моралес вновь вызвал на бой Махачева

Непобеждённый боец в полусреднем весе (до 77 кг) UFC эквадорец Майкл Моралес обратился к российскому бойцу, действующему чемпиону лиги Исламу Махачеву.

Моралес во время турнира RAF на камеру показал фотографию россиянина, намекая на вызов Ислама на поединок.

Фото: Кадр из трансляции

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Майкл Моралес дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в июле 2017 года. В своём рекорде Моралес имеет 19 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.