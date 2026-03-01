Результаты шоу WWE Elimination Chamber. Возвращение бывшего чемпиона

В ночь с 28 февраля на 1 марта в Чикаго, США, на стадионе «Юнайтед-центр» состоялось крупное шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Elimination Chamber.

Результаты WWE Elimination Chamber — 2026:

1. Рия Рипли победила Тиффани Стрэттон, Алексу Блисс, Аску, Киану Джеймс и Ракель Родригес в шестиростороннем матче по правилам Elimination Chamber. Рипли сразится за женское чемпионство, которым сейчас владеет Джейд Каргилл, на WrestleMania 42.

2. Эй Джей Ли победила Бекки Линч и стала новой Интерконтинентальной чемпионкой.

3. СМ Панк победил Финна Балора и защитил Мировое чемпионство в тяжёлом весе.

4. Рэнди Ортон победил Коди Роудса, Логана Пола, Джевона Эвонса, Трика Уильямса и Эл Эй Найта в шестиростороннем матче по правилам Elimination Chamber. Ортон сразится за Неоспоримое чемпионство WWE, которым сейчас владеет Дрю Макинтайр, на WrestleMania 42. Во время матча неизвестный в маске напал на Логана Пола. Под маской оказался вернувшийся после травмы Сет Роллинс.

