Оливейра признался, что думал о завершении карьеры после поражения от Топурии

36-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра признался, что думал о завершении карьеры после поражения в поединке с Илией Топурией.

«Когда я проиграл Илии Топурии, меня никогда раньше не нокаутировали. Это было ужасно больно. Я сказал жене, что, кажется, всё кончено. Думаю, я сделал всё, что мог, в этом спорте», — цитирует Чарльза Оливейру Full Violence.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро, Оливейра встретился с поляком Матеушем Гамротом. Чарльз победил его удушающим приёмом во втором раунде.

Бой Оливейры и Топурии состоялся в июне 2025 года и завершился победой Топурии нокаутом.