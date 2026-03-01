Скидки
«Мне пришёл на помощь мой 62-летний отец». Пуллас — о потасовке с Царукяном

Американский борец и блогер Джорджио Пуллас высказался о схватке со вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе Арманом Царукяном на турнире RAF 28 февраля. Напомним, поединок завершился потасовкой.

«Как видите, сегодня на меня напали толпой. Первым, кто пришёл мне на помощь, был мой 62-летний отец и мои братья. Вот так поступают парни из семьи Пуллас — мы держимся вместе», — сказал Пуллас в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

Схватка завершилась победой Царукяна со счётом 5-3, после чего Арман повалил соперника и нанёс несколько ударов. Далее ситуация переросла в массовую драку.

