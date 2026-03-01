«Я всё ещё чемпион». Пуллас обратился к Царукяну

Американский борец и блогер Джорджио Пуллас высказался о схватке со вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе Арманом Царукяном на турнире RAF 28 февраля.

«К сожалению, на меня напали… Арман, ты маленькая сучка. И, кстати, только мне удалось повалить тебя на землю. Я всё ещё чемпион, детка», — сказал Джорджио Пуллас в видео в социальных сетях.

Схватка завершилась победой Царукяна со счётом 5-3, после чего Арман повалил соперника и нанёс несколько ударов. Далее ситуация переросла в массовую драку.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. Российский атлет в последнем поединке в промоушене Даны Уайта Ultimate Fighting Championship (UFC) победил новозеландца Дэна Хукера.