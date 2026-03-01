Скидки
«Я их большой хейтер». Хабиб Нурмагомедов резко раскритиковал компьютерные игры

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов резко раскритиковал компьютерные игры.

«Если ты мой брат, значит я сломаю твой компьютер. Сколько людей провели свои лучшие годы, с 17 до 27 лет, за компьютерными играми?

Занимаясь спортом, ты становишься более здоровым. Во время игры в компьютер у тебя меняется мышление. Они ничему не учат, я их большой хейтер. Когда же работаешь в зале, даже не становясь чемпионом UFC, по крайней мере, знакомишься с людьми», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова портал Sherdog.

