Морено проиграл второй бой подряд, Грин победил нокаутом и другие результаты турнира UFC

Сегодня, 1 марта, состоялся турнир UFC Fight Night 268, который прошёл в Мехико. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами ивента.
Лонир Кавана победил Брэндона Морено единогласным решением (49-46, 48-47, 48-47).
Давид Мартинес победил Марлона Веру единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Бобби Грин победил Даниеля Целльхубера техническим нокаутом (Раунд 2, 4:55).
Эдгар Чайрес победил Фелипе Бунеса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Иманоль Родригес победил Кевина Борхаса техническим нокаутом (Раунд 2, 4:21).
Сантьяго Луна победил Анхель Пачеко единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Раян Гандра победил Хосе Медину техническим нокаутом (Раунд 1, 0:41).
Айлин Перес победила Мэйси Чиассон единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Кристиан Киньонес победил Криса Моутиньо единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Хавьер Рейес победил Дугласа Силву де Андраде техническим нокаутом (Раунд 1, 4:59).
Регина Тарин победила Эрнесту Карецкайте единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Фрэнсис Маршалл победил Эрика Сильву удушающим приёмом (rear-naked choke) — (Раунд 1, 2:29).
Дамиан Пинас победил Уэса Шульца техническим нокаутом (Раунд 1, 2:30).