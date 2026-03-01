Скидки
Бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 268 в Мехико

По итогам турнира UFC Fight Night 268, который состоялся сегодня, 1 февраля, в Мехико, бонусы в размере $ 100 тыс. в категории «Лучшее выступление вечера» получили Лонир Кавана и Иманоль Родригес. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Аналогичную выплату получат Регина Тарин и Эрнеста Карецкайте, поскольку их поединок был признан «Лучшим боем вечера». Также дополнительный гонорар в размере $ 25 тыс. получат остальные бойцы, которые победили досрочно и не провалили взвешивания, а также спортсмены, не получившие никаких других бонусов.

Ранее стали известны результаты всех поединков, прошедших на турнире UFC Fight Night 268 в Мехико.

