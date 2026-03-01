«Ему преподадут болезненный урок!» Экс-чемпион мира по боксу — о бое Усик — Верхувен

43-летний бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе, а ныне аналитик и эксперт британец Тони Беллью прокомментировал анонс предстоящего боя по правилам бокса между 39-летним непобеждённым украинцем Александром Усиком и экс-обладателем титула Glory в тяжёлом весе нидерландцем Рико Верхувеном.

«Рико выйдет и выложится на полную, без колебаний, не проявит уважения, что сделает бой интересным примерно на шесть или семь минут! Когда это пройдёт, ему преподадут болезненный урок! Он велик, смел и опасен, но не имеет боксёрского IQ на таком уровне. Это не спарринг!» — написал Беллью на своей странице в социальной сети Х.