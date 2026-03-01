Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ему преподадут болезненный урок!» Экс-чемпион мира по боксу — о бое Усик — Верхувен

«Ему преподадут болезненный урок!» Экс-чемпион мира по боксу — о бое Усик — Верхувен
Комментарии

43-летний бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе, а ныне аналитик и эксперт британец Тони Беллью прокомментировал анонс предстоящего боя по правилам бокса между 39-летним непобеждённым украинцем Александром Усиком и экс-обладателем титула Glory в тяжёлом весе нидерландцем Рико Верхувеном.

«Рико выйдет и выложится на полную, без колебаний, не проявит уважения, что сделает бой интересным примерно на шесть или семь минут! Когда это пройдёт, ему преподадут болезненный урок! Он велик, смел и опасен, но не имеет боксёрского IQ на таком уровне. Это не спарринг!» — написал Беллью на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Бокс – больше не про спорт. Усик будет защищать пояс от кикбоксёра
Бокс – больше не про спорт. Усик будет защищать пояс от кикбоксёра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android