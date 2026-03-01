Джон Джонс заявил, что ведёт переговоры насчёт участия в турнире UFC в Белом доме

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс заявил, что ведёт переговоры с руководством лиги насчёт участия в турнире UFC в Белом доме.

«Веду переговоры с UFC по поводу этого дела в Белом доме. Я гордый американец, мне не терпится выступить ещё раз», — приводит слова Джонса аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.