Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс заявил, что ведёт переговоры насчёт участия в турнире UFC в Белом доме

Джон Джонс заявил, что ведёт переговоры насчёт участия в турнире UFC в Белом доме
Комментарии

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс заявил, что ведёт переговоры с руководством лиги насчёт участия в турнире UFC в Белом доме.

«Веду переговоры с UFC по поводу этого дела в Белом доме. Я гордый американец, мне не терпится выступить ещё раз», — приводит слова Джонса аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

Материалы по теме
Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен
Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android