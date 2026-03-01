Скидки
Мераб Двалишвили проведёт схватку по вольной борьбе на турнире RAF с экс-чемпионом UFC

Комментарии

35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили проведёт схватку по правилам вольной борьбы с экс-обладателем титулов UFC в категории до 57 кг и до 61 кг американцем Генри Сехудо на турнире RAF 8 (Real American Freestyle), который состоится 18 апреля и пройдёт в категории до 70 кг. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба RAF

Напомним, в профессиональном рекорде Мераба Двалишвили 21 победа, из которых пять были одержаны досрочно, и пять поражений в ММА.

У Генри Сехудо, в свою очередь, в профессиональном рекорде 16 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и шесть поражений.

